Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi

Çankırılı Kadınlar, Bayat Ekmeği Değerlendiriyor

Çankırılı Kadınlar, Bayat Ekmeği Değerlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırılı kadınlar, 'İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi' ile bayat ekmeklerden lezzetli yemekler ve tatlılar yaparak israfı önlemeye çalışıyor. Proje ile elde edilecek gelir, sağlık sorunları yaşayan çocuklara bağışlanacak.

Çankırılı kadınlar, israfın önüne geçmek için başlattıkları proje ile bayat ekmeklerle tatlıdan tuzluya birçok yeni lezzet ortaya çıkarıyor.

MHP Çankırı İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimi öncülüğünde "İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi" başlatıldı.

Yaklaşık 20 kadının evlerindeki bayat ekmekleri kullanarak yaptıkları çeşitli yemek ve tatlıların beğenilmesi üzerine MHP İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya'nın önerisiyle projenin il geneline yayılmasına karar verildi.

Bunun üzerine MHP Çankırı KAÇEP Başkanı Hicran Ekerbiçer ve beraberindeki kadınlar, kermes düzenlemeye karar verdi.

Bayat ekmeklerle hazırlanacak yemeklerin vatandaşlara sunulacağı kermesten elde edilecek gelirle sağlık sorunları yaşayan çocukların tedavilerine destek verilmesi hedefleniyor.

Hem israf önlenecek hem ihtiyacı olanlara destek sağlanacak

Ekerbiçer, AA muhabirine, sokakta yürürken yollarda ekmek parçaları gördüğünü, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Bayat ekmeklerin çöpe gitmemesi için proje geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Ekerbiçer, "Son yıllarda ekmek israfının çok fazla olduğunu biliyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı da ülkemizde günlük 6 milyon ekmeğin israf edildiğini açıklamıştı. Ekmek israfının önüne nasıl geçeriz, nasıl dönüştürelim bayat ekmeklerimizi diye bir proje ürettik. Bayat ekmekten yaklaşık 20 ürün yaptık. Ekmekten köfte, çullama, tirit, çeşitli tatlılar, içinde ekmek olan sarma gibi çok çeşitli yiyecekler hazırladık." dedi.

Bayat ekmek kullanılarak yapılan yiyecekleri çevrelerindeki kişilere ikram ettiklerini ve çok beğenildiğini anlatan Ekerbiçer, şunları kaydetti:

"Ekmekten daha çeşitli neler yapabiliriz, onun üzerinde çok fazla düşündük, çok çeşitli ürünler çıkardık. Amacımız, ekmek israfını önlemek, ekmeklerimizi yeniden dönüştürmek. İsrafı önlemeye yönelik farklı projelerimiz var, onlara devam edeceğiz. Ekmek önceliğimizdi, o yüzden ilk ekmekle başlattık projemizi. 18 Şubat'ta kermesimiz var. Bayat ekmeklerden yaptığımız yiyeceklerimizi Çankırı halkına sunacağız. Kermesten kazanacağımız geliri de Çankırı'da ihtiyaç sahibi iki bebeğimiz var, onlara bağışlamayı düşünüyoruz."

MHP Çankırı KAÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Koç da proje sayesinde bayat ekmeklerin değerlendirildiğini belirterek, "Evde bayat ekmeklerle çeşitli yemekler yapmaya çalışıyordum. Bu projeyle yeni tarifler öğrendim; pastalar, börekler, tatlılar yapıldığını gördüm. Bu kadar çeşit yapılabileceğini tahmin etmiyordum. İsraf, maddi manevi çok büyük kayıp." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
img

"Mertens seneye Fenerbahçe'de"
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
img

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.