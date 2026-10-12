Haberler

Çankırı Orta'da 150 hektarda çerezlik ayçiçeği hasadı başladı, 80 ton bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde 150 hektar alanda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı. Gökçeören köyünde üretici Emin Karakoç, bu sezon yaklaşık 80 ton ürün beklediğini belirterek pazarlama ve destek ihtiyacına dikkat çekti.

Çankırı'nın Orta ilçesinde 150 hektar alanda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Gökçeören köyünde ayçiçeği yetiştiren Emin Karakoç, 150 hektar alanda yetiştirdiği 361 çeşidi çerezlik ayçiçeğinin hasadını sürdürdüğünü söyledi.

Bu sezon yaklaşık 80 ton ürün elde etmeyi beklediğini belirten Karakoç, hasatın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Çerezlik ayçiçeği üreticilerinin en önemli sorunlarından birinin pazarlama olduğunu dile getiren Karakoç, Çankırı'nın yanı sıra Konya, Sivas, Erzurum ve Ağrı gibi illerde de çerezlik ayçiçeği yetiştirildiğini anlattı.

Üreticilerin ürünlerini değerinde satabilmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Karakoç, çerezlik ayçiçeğinin alım ve fiyatlandırma sürecinin yağlık ayçiçeğinden farklı olduğunu kaydetti.

Yağlık ayçiçeğinde alım fiyatının yağ oranına göre yapılan analizlerle belirlendiğini aktaran Karakoç, çerezlik ayçiçeğinde ise tanenin iriliği, tane sayısı ve iç dolgunluğu gibi özelliklerin dikkate alındığını belirtti.

Kaynak: AA
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL

Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Bir zamanlar terörle anılıyordu! Orası artık dağcıların yeni rotası

Bir zamanlar terörle anılıyordu! Artık onların yeni rotası
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok