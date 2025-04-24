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Çankırı Kitap Günleri 27 Nisan'a Kadar Devam Ediyor

Çankırı Kitap Günleri 27 Nisan'a Kadar Devam Ediyor
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Çankırı'da düzenlenen Kitap Günleri, Atatürk Stadı ve Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Fuar kapsamında yazarlardan söyleşiler, imza günleri ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Çankırı'da 27 Nisan'a kadar sürecek Çankırı Kitap Günleri devam ediyor.

Atatürk Stadı ve Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında fuar gün boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuarda yazarlarla söyleşiler, imza günleri ile çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleniyor.

Gün içinde düzenlenen etkinliklerde yazarlardan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Alişan Kapaklıkaya ve Sinan Yağmur vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretçilerden Vural Seğmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerin Çankırı için güzel olduğunu söyledi.

Çankırı'nın kültürel, sportif ve sosyal aktivitelere ihtiyaç duyan bir şehir olduğunu dile getiren Seğmen, "Kitap fuarının açılması son derece önemli. Özellikle dijital çağ dediğimiz sosyal medya bağımlılığının yüksek olduğu bir zamanda özellikle gençlerin ilgisi memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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