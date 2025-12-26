Haberler

Çerkeş'te ÇAKÜ tarafından etkinlik düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Salt Müzik ve Sanat Topluluğu ile Halk Oyunları Topluluğu sahne alarak üniversite öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.

ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Çerkeş Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, Salt Müzik ve Sanat Topluluğu ile Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

Müzik dinletileri ve halk oyunlarının yer aldığı programda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Taner Akarsu ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
