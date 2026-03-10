Haberler

Çankırı'da Yeşilay Haftası sportif faaliyetlerle kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen spor etkinliklerinde boks, kickboks, voleybol gibi çeşitli branşlarda gençlerin sağlıklı yaşam bilinci güçlendirildi.

Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hafta boyunca, boks, kickboks, savate, voleybol, futbol, dart, satranç, sportif oyunlar ve atletizm branşlarında müsabakalar yapılarak gençlerde sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesi hedeflendi.

Çankırı Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın temel amacın gençleri her türlü bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

Sporun gençlerin enerjisini doğru alanlara kanalize etmenin en etkili yollarından biri olduğunu aktaran Çınar, "Özgüven ve disiplin kazandırır, onları kötü alışkanlıklardan korur. Bu etkinliklerle gençlerimize sadece sportif beceri kazandırmadık, aynı zamanda Yeşilay ruhunu yaşattık ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdik. Gençlerimizin en değerli bağımlılığı spor olmalıdır. Bu anlayışla her branşta Yeşilay mesajını taşımaya ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çınar, organizasyonlarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

Dünyanın öbür ucuna giden İranlı kadın sporculara çağrı geldi