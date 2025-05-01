Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Çankırı'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Çankırı'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, Kapaklı ve Karamürsel köylerinde tarım arazilerini su altında bıraktı. Çeltik tarlalarında ciddi zararlar meydana geldi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Bölgedeki çeltik tarlalarında zarar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.