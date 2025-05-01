Çankırı'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, Kapaklı ve Karamürsel köylerinde tarım arazilerini su altında bıraktı. Çeltik tarlalarında ciddi zararlar meydana geldi.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Bölgedeki çeltik tarlalarında zarar oluştuğu bildirildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel