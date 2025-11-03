Haberler

Çankırı'da Dağcılar Cumhuriyet'in 102. Yılını Ilgaz Dağı'nda Kutladı

Çankırı'da Dağcılar Cumhuriyet'in 102. Yılını Ilgaz Dağı'nda Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında düzenlenen 21. Cumhuriyet Tırmanışı, Çankırı Valiliği himayesinde gerçekleştirildi. Ilgaz Dağı'nın zirvesine 19 sporcunun katılımıyla yapılan tırmanış, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla taçlandı.

Çankırı'da dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında, 21. Cumhuriyet Tırmanışı etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Çankırı Valiliği himayesinde Çankırı Dağcılık Spor Kulübü, Ankara PARS Dağcılık Spor Kulübü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı personeli işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Ilgaz Dağı'nın 2546 metre yüksekliğindeki zirvesine yapılan tırmanışa 19 sporcu katıldı. Antrenör Nezihe Özdilek Karsan ve antrenör Tarık Karsan liderliğinde gerçekleşen tırmanış, güneşli ve açık havada, 8 saat 30 dakika sürede tamamlandı.

Zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra inişe geçti.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışın 950 metre irtifa ve 10 bin 500 metre mesafe boyunca, teknik malzeme kullanılmadan başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek tüm sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.