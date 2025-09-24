Çankırı'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
Çankırı'da gerçekleştirilen Ahilik Haftası etkinliğinde, katılımcılar yürüyüş yaparak esnafı ziyaret etti ve çeşitli gösteriler düzenlendi. Yılın ahisi, çırağı ve kalfası ödülleri sahiplerini buldu.
Çankırı'da Ahilik Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Çerkeş ilçesinde düzenlenen programda katılımcılar, Çerkeş Belediye Meydanı'ndan Kültür Merkezi'ne kadar Çankırı Yaren Ekibi eşliğinde yürüdü.
Yürüyüş sırasında esnaf ziyaret edilerek, Türk bayrağı hediye edildi.
Kültür Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an Kerim tilavetinin ardından MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Osman Karadeniz konuşma yaparak, katılımcıların Ahilik Haftası'nı kutladı.
Çerkeş Halk Oyunları Ekibi ve öğrencilerin tiyatro gösterilerini sergilemesinin ardından yılın çırağı seçilen İsmail Efe Akyıldız, yılın kalfası seçilen Barış Menemen ve yılın ahisi seçilen Ali Doğdu'ya ödülleri takdim edildi.
Yılın ahisi seçilen Ali Doğdu'ya şed kuşatma töreni yapılmasının ardından program sona erdi.
Törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Esen, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, kurum müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.