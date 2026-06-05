Haberler

2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı’da düzenlenen 2. Tarım ve Teknoloji Fuarı, Vali ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. 30 firmanın yer aldığı fuar, 7 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Çankırı'da düzenlenen "2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı", törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çarşamba Pazarı alanındaki fuarda Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile diğer katılımcılar, açılış kurdelesini kestikten sonra fuar alanını gezdi.

Tarım sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda kamu kurumları da kurdukları stantlarla çiftçilere çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Vali Çakırtaş, gazetecilere, Çankırı'da fuarın düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çankırı'nın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Çakırtaş, "Burada hem Çankırı'da üretilen hem de ülkemizde üretilip çiftçimizin hizmetine sunulan tarım aletlerini görmek mümkün. Çankırı ölçeğinde böyle bir fuarın düzenleniyor olması bu anlamda çok önemli." dedi.

Fuarda özel firmaların yanı sıra kamu kurumlarının da bulunduğunu dile getiren Çakırtaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütün birimleri burada. Çankırı'da yağışlarla birlikte tarımsal hasılanın da önemli ölçüde artacağını düşündüğümüz bir dönemde bu tarım fuarı ile farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fuar, 7 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler