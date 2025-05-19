Çankırı'da 19 Mayıs Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'da 19 Mayıs Etkinliği Düzenlendi
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Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu, İstiklal Marşı, spor gösterileri ve halk oyunları sergilendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek dosta güven, düşmana korku saldığını belirtti.

19 Mayıs'ın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Ak, "19 Mayıs, bilim ve teknoloji üreterek ülkemizi geleceğe taşımaktır. Bizler bu ruh ve şuur ile hareket edersek, Allah bizleri kurtuluş mücadelesi verecek bir duruma bir daha düşürmeyecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunu Ekibi gösterisi sergilendi, daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor gösterileri yapıldı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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