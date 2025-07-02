Çankırı'da 125 Milyon Liralık Hibe Desteği Sözleşmeleri İmzalandı

Çankırı'da 125 Milyon Liralık Hibe Desteği Sözleşmeleri İmzalandı
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Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı kapsamında 12 hayvancılık işletmesi için toplam 125 milyon lira hibe desteği sözleşmesi imzalandı. Valilik ve TKDK yetkilileri, bu yatırımla bölgedeki üretim kapasitesinin artacağını belirtti.

Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında destek almaya hak kazanan girişimcilerle 125 milyon liralık hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

TKDK İl Koordinatörlüğünde düzenlenen imza töreninde, 12 hayvancılık işletmesinin toplam 184 milyon lira yatırım tutarı için 125 milyon lira hibe desteği sözleşmeye bağlandı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar törende, sözleşmeler hakkında yetkililerden bilgi alırken, hayvancılık alanında kurulacak işletmelerin Çankırı'ya ve yatırımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık da süt üretimi ve besi yatırımlarını içeren projelerin Çankırı'daki üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıracağını belirterek, IPARD Programları kapsamında Çankırı'da bugüne kadar 1088 projeye 4 milyar lira yatırım karşılığında 2,3 milyar lira hibe desteği sağlandığını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da Çankırı'ya olan katkıları ve emekleri için TKDK çalışanlarına teşekkür ederek imzalanan projelerin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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