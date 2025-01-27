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Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylarına dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde ödüllendirilen fotoğrafları değerlendirdi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yücedağ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Celal Güneş'in "Protesto" ve Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğraflarını seçen Yücedağ, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Yücedağ, emeği geçenlere teşekkür ederek Anadolu Ajansı'na başarılar diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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