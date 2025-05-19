Çankaya Belediyesi'nden 2. Gençlik Festivali Kutlamaları

Çankaya Belediyesi'nden 2. Gençlik Festivali Kutlamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla '2. Gençlik Festivali' düzenledi. Kortej yürüyüşü, çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu bir program gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, "2. Gençlik Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi.

Bahçelievler 7. Cadde'deki kortejde, Gençlik Bandosu, "Gençlik Marşı" ve "İzmir Marşı"nın yanı sıra "Hayat Bayram Olsa" ve "Mavi Boncuk" gibi sevilen şarkıları da seslendirdi.

Korteje katılanlar ve evlerinin pencerelerinden izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Yürüyüş güzergahı boyunca çevredeki esnaf da korteje alkışlarla destek verdi.

Ankara'nın dört bir yanında gençlik aktiviteleri düzenlendi

Çankaya Belediyesi, "2. Gençlik Festivali" kapsamında ayrıca Ankara'nın dört bir yanında spor etkinlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenledi.

Kuğulu Park'ta 17 Mayıs'ta "Kampüs Sokakta Gençlik Festivali" ile başlayan etkinliklerde, DJ performansları, halk dansları, üniversite gösterileri ve E-Spor Turnuvası yapıldı.

Festivalin ikinci gününde ilçedeki çeşitli parklarda gençlik etkinlikleri ve futbol turnuvası düzenlendi, Ahlatlıbel Parkı'nda sanatçı Selin Geçit sahne aldı.

Festivalin bugünkü bölümünde ise Çayyolu Atapark ve Zafer Anıtı'nda resmi törenler ile başlayan kutlamalar, Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR gösterileri ile devam etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile fena dalga geçti
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.