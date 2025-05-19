Çankaya Belediyesi'nden 2. Gençlik Festivali Kutlamaları

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, "2. Gençlik Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi.

Bahçelievler 7. Cadde'deki kortejde, Gençlik Bandosu, "Gençlik Marşı" ve "İzmir Marşı"nın yanı sıra "Hayat Bayram Olsa" ve "Mavi Boncuk" gibi sevilen şarkıları da seslendirdi.

Korteje katılanlar ve evlerinin pencerelerinden izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Yürüyüş güzergahı boyunca çevredeki esnaf da korteje alkışlarla destek verdi.

Ankara'nın dört bir yanında gençlik aktiviteleri düzenlendi

Çankaya Belediyesi, "2. Gençlik Festivali" kapsamında ayrıca Ankara'nın dört bir yanında spor etkinlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenledi.

Kuğulu Park'ta 17 Mayıs'ta "Kampüs Sokakta Gençlik Festivali" ile başlayan etkinliklerde, DJ performansları, halk dansları, üniversite gösterileri ve E-Spor Turnuvası yapıldı.

Festivalin ikinci gününde ilçedeki çeşitli parklarda gençlik etkinlikleri ve futbol turnuvası düzenlendi, Ahlatlıbel Parkı'nda sanatçı Selin Geçit sahne aldı.

Festivalin bugünkü bölümünde ise Çayyolu Atapark ve Zafer Anıtı'nda resmi törenler ile başlayan kutlamalar, Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR gösterileri ile devam etti.