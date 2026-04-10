Çanakkale'de GSM Hattı ve Banka Hesabı Kiralayarak Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

ÇANAKKALE merkezli 3 ilde GSM hattı ve banka hesabı kiralayıp, 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara paranın/suç gelirlerinin aklanması' suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, GSM hatları ve banka hesapları ile 92 milyon TL işlem hacimli 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara paranın/suç gelirlerinin aklanması' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Çanakkale başta olmak üzere 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; çok sayıda sim kart, cep telefonu ve çeşitli dijital materyale el konuldu.

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Efsanelerin çocukları bir arada! Tatlıses, Manço, Mengüç ve Kurtoğlu’ndan olay dans

“Cilvelim” patladı! Müzik dünyasının varisleri bir arada
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Boğaz düğümleyen kare! Eğitim aldığı çadırda katledildi
İbrahim Tatlıses'ten hasta yatağında oğluna ağır sözler: Onu sevmiyorum

Hasta yatağından kin kustu! Tatlıses oğlunu yerden yere vurdu
Efsanelerin çocukları bir arada! Tatlıses, Manço, Mengüç ve Kurtoğlu’ndan olay dans

“Cilvelim” patladı! Müzik dünyasının varisleri bir arada
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı