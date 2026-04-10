Çanakkale'de GSM Hattı ve Banka Hesabı Kiralayarak Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

ÇANAKKALE merkezli 3 ilde GSM hattı ve banka hesabı kiralayıp, 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara paranın/suç gelirlerinin aklanması' suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, GSM hatları ve banka hesapları ile 92 milyon TL işlem hacimli 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara paranın/suç gelirlerinin aklanması' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Çanakkale başta olmak üzere 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; çok sayıda sim kart, cep telefonu ve çeşitli dijital materyale el konuldu.

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı