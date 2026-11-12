Çanakkale Havalimanı'nda ekimde 10 bin 143 yolcu trafiği oluştu

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Çanakkale Havalimanı'ndan ekim ayında, 10 bin 143 yolcu yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 10 bin 143 oldu.

Ekim ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 464'e ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise geçen ay toplam 85 ton olarak gerçekleşti.

Son 10 aylık dönemde ise yolcu trafiği 102 bin 662, uçak trafiği 5 bin 789, yük trafiği ise 869 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA