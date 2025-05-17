Çanakkale'den aldığı toprak ve Türk bayrağını bisikletiyle Samsun'a götürüyor

Çanakkale'den aldığı toprak ve Türk bayrağını bisikletiyle Samsun'a götürüyor
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Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan bisikletli, Amasya'ya ulaştı.

Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan bisikletli, Amasya'ya ulaştı.

Çanakkale'de yaşayan Murat Tecimen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıktı.

Bursa, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çorum'u geçen Tecimen, Amasya'ya ulaştı.

Tecimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk ve tüm şehitler için 2 bin kilometrelik saygı ve vefa bisiklet sürüşü projesi hazırladığını söyledi.

Projesinin Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylandığını belirten Tecimen, "57. Alay'ın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliğinden aldığım toprağı ve Çanakkale Valimiz Sayın Ömer Toraman'dan aldığım şanlı Türk bayrağımızı 19 Mayıs günü törenlerinde vatanın doğduğu Samsun'a götürüp Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya inşallah teslim edeceğim." dedi.

Şehit yakını olduğunu aktaran Tecimen, Samsun'daki törenin ardından Gürcistan'ın Batum şehrindeki Türk okullarını ziyaret ederek milli mücadele ruhunu ve şehitler için neden 2 bin kilometre pedal çevirdiğini anlatacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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