Çanakkale'de Yangın Arıcılığı Vurdu: 150 Kovan Zarar Gördü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde önceki gün çıkan arazi yangınında 150 arı kovanı zarar gören Nail Yalçınkaya, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde önceki gün çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle 100 arı kovanı yanan Nail Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, arılarının bakımını yaparken duman kokusu geldiğini belirterek, daha sonra bir anda alevleri fark ettiğini bildirdi.

Arıları için yoğun çaba gösterdiğini anlatan Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Bu arılardan tam kazanç elde etmeye başladığım dönemlerde bu yangında tek bir arım bile kalmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu yangında 100 kovan dolu arı, 50 kovan boş, 800 bal mumlu peteğim, bal sağım makinelerim tüm malzemem yandı. Şu an sabah kalktığımda gidebileceğim bir işim kalmadı."