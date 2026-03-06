Haberler

Çanakkale'de vatandaşları 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen emlakçı, evinde ölü bulundu

Güncelleme:
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL topladığı ileri sürülen ve kayıplara karışan emlakçı Osman Ö. (51), evinde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Osman Ö., iddiaya göre yaklaşık 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle topladığı 300 milyon TL para topladı. Uzun süredir çevresinden 'yüksek faiz' vaadiyle para topladığı öne sürülen Osman Ö.'nün son günlerde telefonunu açmadığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Osman Ö.'nün iş yerinin kapalı olduğu ve ortalıkta görünmediği belirlendi.

Paralarını alamayan çok sayıda vatandaş dün Çan Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. 100'den fazla mağdurun ise savcılığa ve İcra Müdürlüğü'ne başvurduğu öğrenildi. İhbarlar üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bugün Osman Ö.'nün Atatürk Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi'ndeki evine gelen polis ekipleri, Osman Ö.'yü asılı halde ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Ö.'nün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin, intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu Osman Ö.'nün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
