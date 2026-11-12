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Çanakkale'de turizm tanıtım toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı

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Çanakkale'de turizm tanıtım toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı
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Çanakkale'de İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı, Vali Ömer Toraman başkanlığında TGA koordinasyonunda yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri, akademisyenler ve turizmciler katıldı; Çanakkale'nin kültür rotaları, turizm potansiyeli ve tanıtım faaliyetleri ele alındı.

Çanakkale'de İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri, akademisyenler ve turizmciler katıldı.

Toplantıda, Çanakkale'nin kültür rotalarının tanıtılması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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