Çanakkale'de Tarımsal Sulama Elektrik Abonelikleri Denetleniyor

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan izinlendirme işlemleri kapsamında tarımsal sulama elektrik aboneliği bulunan tarımsal araziler denetleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatı ve talimatı çerçevesinde izinlendirme işlemleri yapılan tarımsal sulama kapsamında kullanılan elektrik abonelikler inceleniyor.

İl genelinde yapılan denetimlerde tarımsal sulama aboneliklerinin mevzuata uygunluğu ve amacı dışında kullanılıp kullanılmadıkları kontrol ediliyor.

Tarımsal sulama amacı ile izin alan abone sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına, tarımsal sulama amaçlı elektrik aboneliklerinin başka amaçlarla kullanılmamasının hatırlatıldığı açıklamada, amacı dışında kullanıldığı tespit edilen tarımsal elektrik abonelikleri iptal edilerek yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.