Çanakkale'de Özel Eğitim Öğrencilerine İş Arama Teknikleri Eğitimi

Çanakkale'de özel eğitim öğrencilerine yönelik iş arama teknikleri ve beden dili eğitimi düzenlendi.

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş arayanlar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için düzenlediği mesleki gelişim eğitimlerine devam ediyor.

Müdürlükte görevli İş ve Meslek Danışmanı Yasin Sezgin, "Yerel İstihdamda Ben de Varım Projesi" kapsamında Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine yönelik iş arama teknikleri ve beden dili eğitimi verdi.

Eğitim sonunda Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz öğrencilerle bir araya gelip, eğitim ve meslek hayatlarıyla ilgili sohbet etti.