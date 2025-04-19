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Çanakkale'de Kooperatifçilik Paneli Düzenlendi

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Çanakkale'de '2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' kapsamında düzenlenen panelde, kooperatifçiliğin kırsal kalkınma üzerindeki etkileri ve geleceği ele alındı. Panelde farklı uzmanlar kooperatiflerin önemi ve yeni sistemler hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'de "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında düzenlenen panelde kooperatifçiliğin, kırsal kalkınmadaki rolü ve geleceği konuşuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan gerçekleştirdi.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım da kooperatiflerin üretimden pazarlamaya, kadın istihdamından sürdürülebilir tarıma katkılarına ilişkin bir sunum yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muradiye Özel Ödül ise "Dünden Bugüne Kooperatifçilik ve Önemi" konulu sunumu gerçekleştirdi.

Ziraat Mühendisi Emre Altay ise Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOKBİS)" hakkında sunum yaparak, sistemin kullanımına ilişkin detayları aktardı.

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Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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