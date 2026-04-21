Çanakkale'de kahverengi kokarcanın tuzakla takip çalışmaları başlatıldı

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahverengi Kokarca zararlısının yayılımını takip etmek için eylem planı kapsamında tuzakla izleme çalışmalarına başladı. İl genelinde 15 bahçede zararlı türler takip edilecek.

Çanakkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) Eylem Planı" kapsamında tuzakla takip çalışmaları başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmaların, merkez Yapıldak, Musaköy, Kalabaklı köyleri ile Biga, Ezine, Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde yapıldığı belirtildi.

Haftada 2 defa yapılan sayımlarla zararlının bölgede yayılımının takip edileceği, ekonomik zarar eşiğini aşabilecek durumlarda üreticiler uyarılacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her ilçede üçer adet olmak üzere toplam 15 bahçede zararlı takip edilmektedir. Polifag bir zararlı olduğundan tuzak asılan bahçeler şeftali, Trabzon hurması, kivi, elma ve nektarin bahçeleri gibi bölgeyi temsil edecek ve zararlının çoğunlukla tercih edeceği ürün gruplarından seçilmiştir. Üreticilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları hız kesmeden devam etmekte olup, tarımsal üretimin korunması, üreticilerin ürün kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA / Burak Akay
