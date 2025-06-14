Çanakkale'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Samuray Arıları Salındı

Çanakkale'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Samuray Arıları Salındı
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında Merkez ve Biga ilçelerine toplam 2 bin 16 samuray arısını doğaya saldı. Bu uygulama ile zararlının yumurtalarına parazit olarak zarar veren samuray arıları, çevre dostu bir kontrol sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ürünlerine ciddi zarar veren istilacı kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile biyolojik mücadele kapsamında Merkez ve Biga ilçelerinde toplam 2 bin 16 samuray arısını (Trissolcus japonicus) doğaya saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında yapılan zararlı ile mücadele çalışmalarında kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit olarak zarar veren samuray arıları, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilerek Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden teslim alındı.

İl genelinde, merkez, Bayramiç, Biga, Ezine ve Lapseki ilçelerinde zararlının popülasyonunu takip etmek amacıyla tuzakla takip çalışmaları da sürdürülüyor.

Kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere yüzlerce bitki türünde ekonomik kayıplara yol açarken, biyolojik mücadele yöntemi ile çevre dostu bir kontrol sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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