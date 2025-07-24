Çanakkale'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti

Çanakkale'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
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Çanakkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu, istihdam faaliyetlerini değerlendirerek nitelikli işgücü geliştirme programları ve kadın istihdamı iş birliği protokolü üzerinde durdu.

Çanakkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu'nun temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz YIlmaz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Koordinatörü Onur Atılgan katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen istihdam faaliyetleri değerlendirildi, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamındaki gelişmeler ve Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü'nün yerel düzeydeki yansımaları ele alındı.

Gençlere yönelik uygulanan programların masaya yatırıldığı toplantıda, mezuniyet sonrası istihdam yönlendirmeleri ve mesleki teknik eğitim-istihdam bağlantısına yönelik uygulama örnekleri paylaşıldı.

Toplantıda, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik somut adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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