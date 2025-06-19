Çanakkale'de İcra Müdürü Rüşvet İle Tutuklandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, icra müdürü M.K. rüşvet almak suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma, icra dosyalarını lehine çözümlendirmek için maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen icra müdürü tutuklandı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca, icra müdürü M.K. hakkında, icra dosyası olan kişilerin dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak veya kolaylaştırmak için maddi menfaat temin ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, M.K'nın icralık olan kişilerden, başka bir aracıyla rüşvet talep ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, icra müdürü M.K. ile rüşvete aracılık ettiği belirlenen T.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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