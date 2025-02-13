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Çanakkale'de El Emeği Ürünler İçin Tasarım Pazarı Kuruldu

Çanakkale'de El Emeği Ürünler İçin Tasarım Pazarı Kuruldu
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Çanakkale'de Sevgililer Günü dolayısıyla el emeği ürünlerin satıldığı tasarım pazarı açıldı. 70'e yakın üreticiye ev sahipliği yapan pazar, çeşitli hediyelik eşyalar sunarak şehre hareketlilik katmayı hedefliyor.

Çanakkale'de Sevgililer Günü dolayısıyla el emeği ürünlerin satıldığı tasarım pazarı kuruldu.

Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale Kültür ve Sanat Derneği ile Sınırlı Sorumlu Sanatçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği, Çanakkale Belediyesinin desteklediği pazar, İskele Meydanı'nda bugün ve yarın saat 18.00'e kadar hizmet verecek.

Pazarda, el emeği sanatsal objeler, takılar ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri gibi çeşitli hediyelik eşyalar yer alıyor.

Çanakkale Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Asude Bayram, yaptığı açıklamada, pazarda 70'e yakın üreticinin yer aldığını söyledi.

Tasarım pazarının Çanakkale'de gelenekselleşmiş bir pazar haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu pazardaki amacımız Çanakkale'ye biraz hareket katmak. Bu pazarda şu anda 70'e yakın arkadaşımız var. Bu arkadaşların hepsi kendisi evde üretim yapıyorlar. Bazıları seramik atölyesinde çalışıyor ama çoğu kendi evde ürettiği ürünleri satıyorlar. Hiçbirisi hazır ürün değil, kendi ürettikleri ürünler ve bunları pazarlayabilmek için de bu pazarları kendilerine bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Küçük üretici bir miktarda da olsa ekonomik anlamda gelir elde ederken şehirde de bir hareketlilik yaşanmış oluyor. İnsanlar da farklı bir hediye düşünüyorlarsa burada seçenekler yer alıyor. Buradaki hediyeler daha ekonomik olduğu için bir açıdan da şehrimize kazanç oluyor."

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel
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