Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri bulma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına birçok kurumun ekipleri katılıyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışması devam ediyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışması dördüncü gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.
Arama kurtarma çalışması, jandarma, polis, sağlık, AFAD, UMKE, Gümrük, Kıyı Emniyeti, ÇÖZAK, Liman Başkanlığı, Akut, Tarım ve Orman Teşkilatı ekiplerinin işbirliğinde yapılıyor.
Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.
Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Jandarmanın olayla ilgili insan kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.