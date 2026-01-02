Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
Çanakkale'de A.N.A.'yı dolandırarak 4 milyon TL değerinde altın ve 500 bin TL'sini alan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi. Dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL alınan A.N.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.B., H.A. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.B., H.A. ve C.Ö., tutuklandı.(DHA
Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,