Çanakkale'de Aronya Hasadı Tarla Günü Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aronya hasadı tarla günü düzenlendi.

İlçeye bağlı Altıkulaç köyünde aronya yetiştiriciliği yapan Mehmet Mustafa Baran'ın tarlasında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal üretimi arttırmak için doğrudan destekler verdiğini belirterek, "Bunun yanında TKDK ile özellikle projeli işlere önemli ölçüde destek veriyor. Burada geleneksel aile işletmesi yerine modern işletmeye geçme zaruretinin altını çizmek gerekiyor." diye konuştu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Çanakkale'deki aronya yetiştiriciliği 2020 yılında Gelibolu ilçesi Demirtepe köyünde başladığını belirterek, "2025 yılı itibarıyla 906 dekar üretim alanı ile ülkemizde en fazla aronya yetiştiriciliğinde 3. konumdayız. Hedefimiz 2-3 yıl içinde verimi, kalitesi, üretim alanıyla ülkemizde aronya üretiminde söz sahibi bir il olmaktır." dedi.

Konuşmalarının ardından iyi tarım uygulamaları sertifika töreni ve aronya hasadı yapıldı.

Törene, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Çan Ziraat Odası Başkanvekili Hüseyin Atik, Çan Sulama Birliği Başkanı Gökhan Uz ve vatandaşlar katıldı.

Sürü köpeklerine mikroçip uygulaması yapılıyor

Çan ilçesine bağlı köylerdeki sürü köpeklerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mikroçip uygulaması ve kuduz aşısı uygulaması yapılıyor.

Çan Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Altıkulaç köyündeki sürü köpeklerine mikroçip ve kuduz aşısı uygulaması gerçekleştirildi.