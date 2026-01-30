Haberler

Çanakkale'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısı, Vali Ömer Toraman başkanlığında yapıldı. Toplantıda istihdam politikaları, mevcut faaliyetler ve Ulusal Staj Programı'nın yaygınlaştırılması ele alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki istihdam ve mesleki eğitim politikaları ele alındı.

Toplantıda, kurulun alındığı kararlar değerlendirilerek uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

İl İstihdam Politikası oturumunda da Çanakkale'de yürütülen mevcut istihdam faaliyetleri görüşüldü, 2025 yılına ait faaliyet raporu kurul üyelerinin görüşüne sunuldu.

Toplantıda, Ulusal Staj Programı'nın yaygınlaştırılması amacıyla programın tüm okullara ve üniversitelere duyurulması, başvuru ve program şartlarına ilişkin hususlar ele alındı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
