Çanakkale'de 2 Milyon Yavru Sazan Barajlara Bırakıldı

Çanakkale'de 2 Milyon Yavru Sazan Barajlara Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Çanakkale'de baraj ve göletlere 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı. Proje ile son 5 yılda toplam 7 milyon yavru sazan salındığı açıklandı.

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında baraj ve göletlere 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde İzmir Ürkmez Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden teslim alınan yavru aynalı sazanların Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce 8 baraj gölü ve 14 gölete bırakıldığını belirtti.

Kentte son 5 yıl içinde 7 milyon yavru aynalı sazanın baraj ve göletlere salındığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Doğal bir tür olan sazan balıklarının sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir. Yavru balıkların bırakıldığı göl ve göletlerin ticari avcılığa kapalı olduğu sadece amatör avcılığa açık olduğu ve bu tür faaliyetlerin amatör avcılık turizmine katkı sağlaması beklenmektedir. Su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelerin takip ve kontrolü ve su ürünleri yasa dışı avcılığın engellenmesi amacıyla il müdürlüğümüzce denetim ve kontroller hassasiyetle devam edecektir. İç sularımızda balıklandırma çalışmaları önümüzdeki yıllarda devam edecektir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.