Haberler

Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri, hava koşullarının iyileşmesiyle yeniden başladı. Ancak seferlerde rötarların yaşanabileceği bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri, yeniden başladı.

Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin yeniden yapılmaya başlandığı, seferlerde hava muhalefeti nedeniyle rötarlar yaşanabileceği kaydedildi.

Gelibolu ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Suriye'de YPG'ye büyük operasyon başlıyor! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

YPG'ye büyük operasyon başlıyor! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusunun verdiği süre doldu
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber