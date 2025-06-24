Çanakkale Boğazı'nda Tanker Arızası: Trafik Kapandı

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Marshall Adaları bayraklı boş tanker, römorkörler eşliğinde Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na götürülüyor. Arıza nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

İtalya'dan Rusya'ya giden, 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'Elandra Eagle' adlı boş tanker, Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-18 römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı tanker arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Arıza yapan gemi Bozcada 2'nolu Demir Sahası'na götürülüyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,