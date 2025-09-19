Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Geçirdi

Haberler

Aliağa'dan Bandırma'ya giden 'Didim Fatsa' isimli Türkiye bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak Şevketiye Demir Sahası'na demirledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, durumu telsizle bildiren gemi kaptanına kurtarma römorkörü sevk etti.

Aliağa'dan Bandırma'ya gitmekte olan 67 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı kuru yük gemisi 'Didim Fatsa', akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Kurtarma-17' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
