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Çanakkale Bayramiç'te Kaz Dağları'nda mantar ve kestane sezonu akına yol açtı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaz Dağları'nda mantar ve kestane sezonu başladı, bolluk yaşanan bölgeye vatandaşlar akın etti. Kimi ihtiyacı için kimi ek gelir için toplarken kestanenin kilosu 200-300 TL, kanlıca ve ayı mantarının kilosu 100 TL civarında satılıyor.

ÇANAKKALE'de Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında başlayan mantar ve kestane sezonuyla birlikte vatandaşlar, bölgeye akın etti.

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan ve mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda, mantar ve kestane sezonu başladı. Mantar ve kestane bolluğu yaşanan bölgeye, vatandaşlar akın attı. Bölgeye giden vatandaşların bir kısmı kendi ihtiyaçları için mantar ve kestane toplarken, bir kısmı ek gelir elde etmek için toplama işlemi yapıyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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