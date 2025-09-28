(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirilen bir soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında da ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verilmişti. İki haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Tutuklama kararı verildi

Bu çerçevede Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kollluk işlemleri İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndasürdürülen Can bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Sulh Ceza Hakimliği sorgusu biten Kemal Can'ın tutuklanmasına karar verildi.