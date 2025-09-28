Haberler

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın yanı sıra diğer bazı kişiler de tutuklandı. Suçlamalar arasında 'suç örgütü kurmak' ve 'vergi kaçakçılığı' yer alıyor.

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirilen bir soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında da ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verilmişti. İki haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Tutuklama kararı verildi

Bu çerçevede Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kollluk işlemleri İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndasürdürülen Can bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Sulh Ceza Hakimliği sorgusu biten Kemal Can'ın tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu

Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.