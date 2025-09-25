Haberler

Firari Kemal Can Gözaltına Alındı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında firari durumda olan, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

