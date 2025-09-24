Çambaşı Yaylası'nda Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda doğasıyla öne çıkan kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, merkezin modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle kış sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında telesiyej tesislerinin genel kontrolleri ve bakımları, kar ezme araçlarının bakımları ve pist güvenliği için gerekli hazırlıkların yapılacağı, pistler, çevre ve alt yapının elden geçirileceği belirtildi.

Merkezin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim gözde mekanlarından biri olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tesis son 5 yılda 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. Tesiste yapılan off-road, bisiklet safari, ATV, UTV aktiviteleri yılın 12 ayı ziyaretçilerine hizmet veriyor. Ziyaretçilerin güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda kış mevsiminde JAK ve 112 Acil Sağlık ekipleri tesis bünyesinde tam zamanlı mesai yaparak muhtemel kazalara anında müdahale ediyor."