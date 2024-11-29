Çambaşı Yaylası Kayak Tesisleri Yeni Sezona Hazır

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesisleri yarın misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesislerinde telesiyej bakımları ve pist çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Kar makineleri ve kar motorlarının bakım ve onarımdan geçirilerek pistlerde düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, konaklama için misafirlerin tercih ettiği bungalovların da yeni sezona hazırlandığı vurgulandı.

Bungalovlara ilave olarak konaklama tesisindeki oda sayısının arttırıldığına işaret edilen açıklamada, "Toplamda 12 adet bungalovun bulunduğu tesiste 34 adet otel odası oluşturuldu. Yapılan bu artırma ile tesise gelen misafirlerin konaklama sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Otopark kapasitesinin iki katına çıkarıldığı belirtilen açıklamada, kayağa yeni başlayan misafirler için 100 metre uzunluğunda baby lift yapıldığı kaydedildi.

Pistlerin kalitesini artıran ekiplerin, rüzgar alan bölgelerde kar perdesi görevi görmesi için orman gülü diktikleri belirtilen açıklamada, alt ve üst istasyon bölgelerine peyzaj çalışmalarının da yapılarak tesise estetik kazandırıldığının altı çizildi.

Açıklamada, Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Turan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Yaz döneminde tesisin tüm alt ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve etkili olan kar yağışından sonra tesisimiz cumartesi günü itibarıyla faaliyetlere başlayacak. Tesislerimize gelen yerli ve yabancı turistler için her türlü aktivite hazırlıklarımız tamamlandı. Zengin menüsü ile tesisimiz gelen misafirlerimizin damaklarına da hitap edeceğiz. Biz hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz."