Çambaşı Kayak Tesisleri, Kayak Sezonunu Erken Açtı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğasıyla öne çıkan Çambaşı Kayak Tesisleri, kayakseverlere kapılarını açtı.

Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki tesislerde kayak sezonu başladı.

Tesislere gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaptı, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, sezonun geçmiş yıllara göre bu yıl yaklaşık 1 ay önce açıldığını söyledi.

Bugün itibarıyla hareketliliğin başladığını belirten Kaya, "Tesisin konaklama kapasitesi artırıldı. Artan konaklama imkanıyla beraber, misafirlerimizi ağırlayacağız." dedi.

Sezonun güzel geçmesini dileyen Kaya, kayakseverleri Çambaşı Kayak Tesisleri'ne beklediklerini ifade etti.

Kayak antrenörü Serdar Albayrak da bu sezon bölgeye karın erken düştüğünü anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sezon ilk açılan tesislerden biri olduk, bu da bizi çok mutlu etti. Şu an kar kalınlığı yaklaşık 1 metre. Görevli arkadaşlar sağolsunlar hazırlıkları bu haftaya yetiştirdiler. Türkiye'deki en erken açılmış pistlerden biriyiz. Umarım tüm Ordu'ya ve civardaki bölgeye hizmet edecek kalitedeki bu yeri herkes değerlendirir. Çünkü gerçekten de bölgenin en iyi kayak merkezi diyebilirim."

Ordu'nun Perşembe ilçesinden arkadaş grubuyla kayak yapmak için Çambaşı'nı tercih ettiklerini belirten Ozan Şen ise "Burası Karadeniz Bölgesi için inanılmaz. Çevre illerden rağbet var. Çambaşı'nı biz çok seviyoruz. Buranın karı çok özel. Bu sene de erken kar yağdı, şanslıyız. Umarım kar çabuk erimez ve bizi mart, nisana kadar atar." diye konuştu.