Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İlave Tediye Ödeme Tarihlerini Açıkladı

(ANKARA) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılı kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının 26 Ocak, ikinci yarısının 16 Mart'ta yapılacağını; maden yer altı işçilerine ise ödemenin tamamının 23 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir. Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerimize ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."