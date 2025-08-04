Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan G20 paylaşımı Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirterek, toplantı kapsamında düzenlenen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"nda Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirterek, toplantı kapsamında düzenlenen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"nda Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiği politikaları aktardıklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın Güney Afrika'da düzenlendiğini kaydetti.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi Oturumu"na katıldığını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin bu alandaki deneyimlerini ve geliştirdiğimiz politikalarımızı aktardık. İŞKUR Gençlik Programımız, İşgücü Uyum Programımız başta olmak üzere gençlerimizin kariyerlerine ilk adımlarını daha sağlam atmalarını sağlayacak projelerimizi paylaştık. 2015'te Bakanlığımız öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda Antalya G20 Liderler Zirvesi'nde belirlenen Antalya Gençlik Hedefi'ni ve bu hedefin takibi kapsamında Güney Afrika Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan Nelson Mandela Körfezi Hedefi'ni ele aldık."

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük potansiyele sahip olduğuna inandığımız gençlerimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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