Bakan Işıkhan'dan Memur-Sen'e Ziyaret: Kamu Çalışanlarının Sorunları Ele Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret ederek kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarını, sendikal talepleri ve 4688 sayılı Kanun hakkında düzenleme ihtiyaçlarını görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Görüşmede kamu görevlileri ve emeklilerin sahada karşılaştığı sorunlar ile sendikal talepler ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve Konfederasyon yönetimi ile bir araya gelerek gündemimizde yer alan konuları ele aldık. Çalışma hayatımızın en önemli paydaşlarından Memur-Sen ailesine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

4688 sayılı Kanun için düzenleme talebi

Ziyarete ilişkin Memur-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen görüşmede; kamu görevlilerinin ve emeklilerin sahada karşı karşıya kaldığı sorunları, çözüm bekleyen başlıkları ve sendikal taleplerimizi ele aldık. Çalışma hayatına ilişkin beklentilerimizi doğrudan ve açık bir şekilde gündeme taşıdık."

4688 sayılı Kanun'un mevcut ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu doğrultuda somut adımlar atılmasını gündeme taşıdık. Sosyal diyalog mekanizmalarının sadece toplantı süreçleriyle sınırlı kalmaması, sahaya yansıyan ve çözüm üreten bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizdik.

Ayrıca 2026 Mart KPDK sürecine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi, takvimin netleşmesi ve Kurulun vakit kaybetmeden toplanmasının gerekliliğini ifade ettik. Toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanmasının önemine değinerek uygulamada tereddüt oluşturan hususların giderilmesi noktasında değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Umutlar yeniden arttı, Türkiye detayı çarpıcı
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İspanya liderinin eşinin başı dertte! Suçlamalar öyle böyle değil
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama

İnsan bunu düşmanına bile yapmaz: Resmen enkaz bırakmışlar