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California'da şiddetli yağış sonrası yol çöktüFırtına ve yağışlarda can kaybı 20'ye yükseldi

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- California'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü Fırtına ve yağışlarda can kaybı 20'ye yükseldi ABD'nin California eyaletinde bulunan Pescadero köyünde şiddetli yağışın yol açtığı selin ardından bir yolda çökme meydana geldi.

- California'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü

Fırtına ve yağışlarda can kaybı 20'ye yükseldi

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde bulunan Pescadero köyünde şiddetli yağışın yol açtığı selin ardından bir yolda çökme meydana geldi. Eyalet genelinde etkili olan fırtına ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'ye ulaştı.

ABD'nin California eyaletinde 26 Aralık'tan bu yana etkili olan şiddetli fırtına ve yağışların yol açtığı seller, hayatı olumsuz etkiliyor. California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, sel ve fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaştığını belirtti. Vali Newsom, on binlerce kişinin de halen risk altında olduğunu aktardı. Eyaletteki Pescadero köyünde ise günlerce süren şiddetli yağış ve selin ardından bir yolda çökme meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

California Fırtına Güncel Haberler

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