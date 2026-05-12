Haberler

Japon atıştırmalık firması, Orta Doğu'daki gerilimin etkileri nedeniyle siyah beyaz paketlemeye geçiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'daki atıştırmalık markası Calbee, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle bazı ürünlerinin siyah beyaz paketlerde satışa sunulacağını açıkladı. Bu adım, ham madde tedarikindeki istikrarsızlığın etkilerini azaltmak amacıyla alındı.

Japonya'daki atıştırmalık markası Calbee, Orta Doğu'daki gerilimin ham madde tedarikine etkileri gerekçesiyle bazı ürünlerinin siyah beyaz renkli paketlerde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Atıştırmalık markası Calbee'den yapılan yazılı açıklamada, paketlemelerde bazı düzenlemelere gidildiği bildirildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin mürekkep gibi ürünlerde kullanılan bazı ham maddelerin tedarikinde yol açtığı istikrarsızlık nedeniyle bazı ürünlerin geçici olarak siyah beyaz paketlerle piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Bu adımın, "ürün tedarikinin istikrarının sürdürülebilmesi" amacıyla atıldığı kaydedilen açıklamada, 25 Mayıs'tan itibaren raflarda yeni paketlerin görüleceği belirtildi.

Japonya basınındaki haberlere göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar, Calbee'nin attığı bu adımın, nafta gibi kimyasal ürünlerin tedarikinin "zorlaşmasından" kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi