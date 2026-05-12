Japon atıştırmalık firması, Orta Doğu'daki gerilimin etkileri nedeniyle siyah beyaz paketlemeye geçiyor

Japonya'daki atıştırmalık markası Calbee, Orta Doğu'daki gerilimin ham madde tedarikine etkileri gerekçesiyle bazı ürünlerinin siyah beyaz renkli paketlerde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Atıştırmalık markası Calbee'den yapılan yazılı açıklamada, paketlemelerde bazı düzenlemelere gidildiği bildirildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin mürekkep gibi ürünlerde kullanılan bazı ham maddelerin tedarikinde yol açtığı istikrarsızlık nedeniyle bazı ürünlerin geçici olarak siyah beyaz paketlerle piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Bu adımın, "ürün tedarikinin istikrarının sürdürülebilmesi" amacıyla atıldığı kaydedilen açıklamada, 25 Mayıs'tan itibaren raflarda yeni paketlerin görüleceği belirtildi.

Japonya basınındaki haberlere göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar, Calbee'nin attığı bu adımın, nafta gibi kimyasal ürünlerin tedarikinin "zorlaşmasından" kaynaklandığını ifade etti.