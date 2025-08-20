Çakmak Barajı'nda Su Tutulmaya Başlanacak

Çakmak Barajı'nda Su Tutulmaya Başlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Çakmak Barajı'nda bu yıl su biriktirileceğini açıkladı. Baraj, bölge tarımı için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Çakmak Barajı'nda bu yıl su biriktirmeye başlanacağını bildirdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın geçen nisan ayında bitirilmesinin planlandığını ancak yüklenici firmadan kaynaklı nedenlerle sürecin uzadığını söyledi.

Gecikme nedeniyle barajın üretim sezonuna yetişemediğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Şu anda tamamlandı iletim hattı ve testler de tamamlandı. İnşallah Meriç Nehri'ndeki debinin yükselmesiyle bu sene orada su biriktirmeye başlayacağız. Orada 150 milyon metreküp su depolama hacmimiz var. Malumunuz baraj bitmişti aşağıda sulama alanlarıyla ilgili gerekli kanallar ve döşeme hatları tamamlanmıştı. Şimdi iletim hattını tamamladık."

Sezer, Çakmak Barajı'nın bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Barajın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
İzel'den cesur paylaşım: Selülitler gerçektir

Hiçbir filtre yok! İzel'den cesur tatil pozu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.