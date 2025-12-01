Haberler

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sözcü TV'deki İşten Çıkarılmaları Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sözcü TV'de yönetim değişikliğinin ardından 15 gazetecinin işten çıkarılmasını kabul edilemez buldu ve bu durumu kınayarak yönetimi yanlış kararı yeniden değerlendirmeye davet etti.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, "EKOL TV'de onlarca meslektaşımızın, ardından Nefes ve YeniŞafak gazetelerinde birçok gazeteci arkadaşımızın işsiz bırakılmasının üzüntüsünü yaşadık. Bu vahim tablo, TELE1'e yapılan kayyum darbesiyle daha da derinleşmiş, onlarca gazeteci bir gecede ekmeğinden edilmiştir. Şimdi de Sözcü Tv'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından, hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 15 meslektaşımızın işten çıkarılmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Sözcü TV'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından 15 gazetecinin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz ağır bir ekonomik krizden geçerken, gazeteciler ise çalıştıkları kurumlardan bağımsız olarak son derece düşük ücretlerle yaşamlarını idama ettirmeye çalışıyor. Son dönemde önce EKOL TV'de onlarca meslektaşımızın, ardından Nefes ve YeniŞafak gazetelerinde birçok gazeteci arkadaşımızın işsiz bırakılmasının üzüntüsünü yaşadık. Bu vahim tablo, TELE1'e yapılan kayyum darbesiyle daha da derinleşmiş, onlarca gazeteci bir gecede ekmeğinden edilmiştir.

"Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz"

Şimdi de Sözcü TV'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından, hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 15 meslektaşımızın işten çıkarılmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Yönetim değişikliğini bahane ederek keyfi şekilde işten çıkarılan ve mesleklerini en yüksek titizlikle, başarıyla yaptıklarını kefil olduğumuz gazeteci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye; emeğin, mesleğin ve meslek onurunun yanında durmaya davet ediyoruz. İktidarın siyasi baskılarının yanı sıra, giderek büyüyen işsizlik tehdidiyle sınanan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.