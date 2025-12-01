Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sözcü TV'deki İşten Çıkarılmaları Kınadı

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, "EKOL TV'de onlarca meslektaşımızın, ardından Nefes ve YeniŞafak gazetelerinde birçok gazeteci arkadaşımızın işsiz bırakılmasının üzüntüsünü yaşadık. Bu vahim tablo, TELE1'e yapılan kayyum darbesiyle daha da derinleşmiş, onlarca gazeteci bir gecede ekmeğinden edilmiştir. Şimdi de Sözcü Tv'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından, hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 15 meslektaşımızın işten çıkarılmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Sözcü TV'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından 15 gazetecinin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz ağır bir ekonomik krizden geçerken, gazeteciler ise çalıştıkları kurumlardan bağımsız olarak son derece düşük ücretlerle yaşamlarını idama ettirmeye çalışıyor. Son dönemde önce EKOL TV'de onlarca meslektaşımızın, ardından Nefes ve YeniŞafak gazetelerinde birçok gazeteci arkadaşımızın işsiz bırakılmasının üzüntüsünü yaşadık. Bu vahim tablo, TELE1'e yapılan kayyum darbesiyle daha da derinleşmiş, onlarca gazeteci bir gecede ekmeğinden edilmiştir.

Şimdi de Sözcü TV'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından, hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 15 meslektaşımızın işten çıkarılmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Yönetim değişikliğini bahane ederek keyfi şekilde işten çıkarılan ve mesleklerini en yüksek titizlikle, başarıyla yaptıklarını kefil olduğumuz gazeteci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye; emeğin, mesleğin ve meslek onurunun yanında durmaya davet ediyoruz. İktidarın siyasi baskılarının yanı sıra, giderek büyüyen işsizlik tehdidiyle sınanan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."