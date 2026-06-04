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Büyükçekmece'de otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı

Büyükçekmece'de otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı
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Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı. Kazada hasar oluşurken, sürücünün frene basmak yerine gaza bastığı iddia edildi.

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı.

Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, 34 AS 0216 plakalı otomobilin sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti.

Otomobil, istasyonundaki marketin duvarına çarptı.

Kaza, araçta ve markette hasara yol açtı. Marketin duvarında göçük oluşurken, içerideki bazı raflar devrildi.

İstasyon ve market, önlem amaçlı bir süre kullanıma kapatıldı.

Öte yandan, sürücünün frene basmak yerine gaz pedalına basması sonucu kazanın yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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