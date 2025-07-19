Büyücülükle Dolandırıcılıkta 5 Tutuklama

Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde insanların dini duygularını istismar ederek büyücülük yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 257 muska, büyücülükle ilgili 25 kitap, büyü yapımı ve büyü bozmayla ilgili notlar, mağdurların isimleri ile alınan paraların yazılı olduğu 8 ajanda, 2 bilgisayar, 6 bin 240 dolar, 1965 avro, 209 bin 250 lira, banka dekontları, 12 cep telefonu, dijital materyaller ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

Şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 1 milyon 500 bin liraya da bloke konuldu.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.G., N.G., N.K., E.K. ve A.S., çıkarıldıkları hakimlikçe "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler H.Y. ve M.A.A. adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.